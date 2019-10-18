НАБУ: Луценку не оголошували підозру

Колишньому генеральному прокурору України Юрію Луценку не оголошували підозру, повідомило Національне антикорупційне бюро України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на день надходження запиту (17 жовтня – ред.) вказаній у запиті особі про підозру детективами Національного антикорупційного бюро України не повідомлялося, обвинувальні акти не складалися та до суду не скеровувалися», – розповіли Радіо Свобода в НАБУ.

У відомстві підтвердили інформацію, що 13 серпня на виконання ухвали Солом’янського районного суду Києва детективи Національного антикорупційного бюро України відкрили стосовно Луценка провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Пресслужба Національного антикорупційного бюро пояснила, що до суду звернулися зі скаргою про нібито бездіяльність директора НАБУ Артема Ситника: у жовтні 2018 року бюро відмовилося відкривати провадження стосовно Луценка.

У відомстві відмовилися відповідати на питання про інші кримінальні провадження проти колишнього генерального прокурора, оскільки така інформація «не підлягає розголошенню».

Увечері 16 жовтня колишній очільник ГПУ Юрій Луценко написав у Facebook: «Попри фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ присвячена тому, що я ніби то не виніс догану заступнику. Нічого не скажеш – масштабна справа».

Луценко працював на посаді генерального прокурора з травня 2016 року до серпня 2019.