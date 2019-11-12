Рада готується припинити повноваження Ірини Луценко – порядок денний

Верховна Рада готується припинити повноваження народного депутата від «Європейської солідарності» Ірини Луценко, свідчить порядок денний пленарного засідання 12 листопада.

4 листопада вона заявила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через стан здоров’я.

Також народні депутати планують розглянути у першому читанні законопроєкти про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди народними депутатами зі «Слуги народу», які нібито отримали по 30 тисяч доларів США за голосування проти цього законопроєкту під час засідання парламентського комітету.

У другому читанні народні депутати планують розглянути, зокрема, проєкти законів про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів та про запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.