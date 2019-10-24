«Диму без вогню не буває» – Южаніна про можливий вплив Яценка на фінансовий комітет

Депутатка з фракції «Європейська солідарність» та членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна сумнівається у ймовірному грошовому підкупі депутатом Антоном Яценком членів цього комітету (зокрема 11 «Слуг народу»), але не відкидає ймовірності його іншого впливу на депутатів. Про це вона заявила у коментарі проєктові Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Не хочу в цій частині частині нічого коментувати, тому що мені здається що цього (пропозиції грошей – ред.) точно не могло відбутися. Але диму без вогню, напевно, не буває: не в частині грошей, а в іншій частині», – наголосила Южаніна.

Водночас вона повідомила, що не розуміє, чому історія з голосуванням комітету за законопроєкт 2047-Д (сама Южаніна голосувала проти нього – ред.) вийшла за його межі та спровокувала корупційний скандал.

«Здається, це було зроблено кимось не думаючим або щоб нашкодити комусь із колег. Не знаю, які були мотиви, але це точно нездорова людина. Мені здається, що це все проблема породжена якоюсь особою, яка цинічно зробила наклеп на своїх колег. Не хочу заступатися ні за кого, але якщо когось звинуватили, не бачачи і не знаючи точно, ну це взагалі некоректно», – вважає Ніна Южаніна.

Також вона висловлює побоювання щодо подальшої роботи парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Це тільки початок роботи комітету. Я не знаю, як ці люди будуть далі працювати», – говорить депутатка.

Сама вона стверджує, що запропонувала під час скандального голосування «обов’язково послухати точку зору уряду» щодо «оціночних майданчиків».

За її словами, «Європейська солідарність» не має наміру формувати коаліцію зі «Слугою народу» у разі розколу останньої.

«Ми вирішили для себе, що наша доля така, що ми маємо голосувати, виходячи зі змісту законопректів», – зазначила Южаніна.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди народними депутатами.

За даними ЗМІ, 11 представників фракції партії «Слуга народу» – членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пройти детектор брехні.

У липні 2018 року спеціалістів з оцінки майна зобов’язали здавати звіти до Фонду державного майна за допомогою електронних майданчиків-посередників. Ця послуга – платна.

Наприкінці серпня 2018 року журналісти проєкту Bihus.Info повідомили, що за перший місяць реформи три фірми-«прокладки», пов’язані з Яценком, отримали понад 23 мільйони гривень.

Сам Антон Яценко заперечує свою причетність до «оціночних майданчиків» і підкупу депутатів фінансового комітету.