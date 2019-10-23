Зеленський: усі члени комітету Ради з питань фінансів повинні пройти детектор брехні

Усі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на поліграфі, заявив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«Я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу («Слугу народу – ред.), яка отримала мандат більшості від народу України. Тому вважаю, що всі члени комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи», – повідомила Зеленський.

За його словами, чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – «хоч би якими гіркими вони були».

«Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо «вирішення питань». І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось», – обіцяє Зеленський.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди народними депутатами.

За даними ЗМІ, 11 членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.