САП перевіряє 11 депутатів Ради щодо отримання по 30 тис. дол. хабаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зареєстроване провадження за фактом отримання неправомірної вигоди народними депутатами 9-го скликання.

«З метою перевірки викладеної у ЗМІ інформації, зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами України. Так, за інформацією, оприлюдненої у ЗМІ, 11 народних обранців, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради», – йдеться в повідомленні САП.

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