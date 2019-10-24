У «Голосі» заперечують можливу спробу підкупу Яценком їх представників у фінкомітеті

Депутат фракції «Голос» та перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує інформацію про те, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля «правильного» голосування за законопроект 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише нібито «слугам». Про це він заявив у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум»

«Це, як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко – ред.) не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал», – наголосив Железняк.

При цьому він припускає, що у Антона Яценка справді міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроект, однак, за словами Железняка, Яценко не приходив особисто на комітет.

«Можливо він працював якимись іншими методами», – припускає депутат «Голосу».

Водночас він готовий за потреби також пройти перевірку на детекторі брехні.

«Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого», – наголошує Железняк.

Після провального голосування 18 жовтня, члени фінансового комітету, як стверджує він, одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроекту 2047-Д.

Сам документ, якого наразі немає у відкритому доступі, за словами депутата, передбачає ліквідацію так званих «оціночних майданчиків» з можливістю додаткової функції оцінювання майна.

«Майданчики прибираються і через деякий період (якщо не помиляюсь, в тексті це було 1 квітня 2020 року), громадянам україни дається можливість самим виступати в ролі оцінщиків, якщо вони не згодні з тією сумою, яку їм сформувала єдина база фонду державного майна, вони ідуть до оцінщика і він в рамках 25 відсотків може робити рецензію», - розповідає Железняк.

За його словами, нині існуючі «майданчики» нічого, «окрім корупціної складово» не мають.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди народними депутатами.

За даними ЗМІ, 11 представників фракції партії «Слуга народу» – членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пройти детектор брехні.

У липні 2018 року спеціалістів з оцінки майна зобов’язали здавати звіти до Фонду державного майна за допомогою електронних майданчиків-посередників. Ця послуга – платна.

Наприкінці серпня 2018 року журналісти проєкту Bihus.Info повідомили, що за перший місяць реформи три фірми-«прокладки», пов’язані з Яценком, отримали понад 23 мільйони гривень.

Сам Антон Яценко заперечує свою причетність до «оціночних майданчиків» та підкуп депутатів фінансового комітету.