Яценко заперечує підкуп народних депутатів

Народний депутат з депутатської групи «За майбутнє» Антон Яценко у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» заперечив підкуп членів парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який відхилив законопроєкт №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінювання об’єктів нерухомості.

«По-перше, я ні на кого не тиснув і по таких подібних питаннях не спілкувався з членами комітету. По-друге, якщо зайти на сайт Верховної Ради, то такого законопроєкту з таким номером немає (документ оприлюднений на сайті парламенту – ред.). Це так, до слова. Тобто абсолютний замовний бруд. Я з комітетом з подібних й інших питань не спілкувався. Ні з членами, ні будь з ким», – сказав Яценко.

Він нагадав, що працює в комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

«Я до цього не маю жодного стосунку», – заявив Яценко.

Народний депутат назвав «абсолютною брехнею черговою» інформацію про свою причетність до оціночних майданчиків.

«Уже понад рік тому поширили про мене гидоту різну. Ні до яких фірм я жодного стосунку не маю», – розповів Яценко Радіо Свобода.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про отримання неправомірної вигоди народними депутатами.

За даними ЗМІ, 11 представників фракції партії «Слуга народу» – членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пройти детектор брехні.

У липні 2018 року спеціалістів з оцінки майна зобов’язали здавати звіти до Фонду державного майна за допомогою електронних майданчиків-посередників. Ця послуга – платна.

Наприкінці серпня 2018 року журналісти проєкту Bihus.Info повідомили, що за перший місяць реформи три фірми-«прокладки», пов’язані з Яценком, отримали понад 23 мільйони гривень.