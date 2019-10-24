Радіо Свобода Daily: Депутати від «Слуги народу», яких звинуватили в корупції, мають пройти поліграф

«Слуги народу» пройдуть поліграф через ймовірну корупцію ​

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє 11 депутатів Ради щодо отримання по 30 тисяч доларів хабаря. За даними ЗМІ, 11 членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пройти детектор брехні.

У липні 2018 року спеціалістів з оцінки майна зобов’язали здавати звіти до Фонду державного майна за допомогою електронних майданчиків-посередників. Ця послуга – платна. Наприкінці серпня 2018 року журналісти проєкту Bihus.Info повідомили, що за перший місяць реформи три фірми-«прокладки», пов’язані з Яценком, отримали понад 23 мільйони гривень. Тим часом депутат Антон Яценко заперечив підкуп народних депутатів. І назвав «абсолютною брехнею черговою» інформацію про свою причетність до оціночних майданчиків.

Вибух у Києві: головна версія

Основною версією вибуху на Пушкінській вулиці у Києві залишається необережне поводження з гранатою. У поліції повідомили, що загиблі були знайомі між собою. «Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було», – розповіли у поліції.

Вибух у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався близько 23:00. Внаслідок цього дві людини загинули, одна – поранена. Поліція відкрила провадження за статтею «навмисне вбивство». Один із загиблих внаслідок вибуху в центрі Києва проходив службу на Донбасі (з 2014 року), інший – охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух.

Викрадення немовляти на Київщині

У селищі Коцюбинське Київської області невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. «Одинока мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику срібного кольору», – повідомила поліція. Правоохоронці ввели в області план-перехоплення і за кілька годин повідомили, що знайшли немовля. Дитина неушкоджена, проте її мають оглянути медики. «Особу викрадачки встановили та затримали у Софійській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій», – повідомила поліція.

Далі коротко:

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан та його заступники повідомили на зустрічі з послами країн «Групи семи», що підстав для повернення «Приватбанку» колишнім акціонерам немає.

У Кабінеті міністрів України повідомили, що в опалювальному сезоні 2019–2020 років субсидії не зменшаться. Опалювальний сезон у Києві розпочнеться вже 25 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко. На повний запуск системи теплопостачання потрібно 7-10 днів.​

Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах. Редакція програми «Схеми» вбачає низку ризиків через винесену судом ухвалу.

Керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявляє, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення. Щодо причини такого рішення, то, за словами Горбатюка, йому «сказали, що у зв’язку з реорганізацією [прокуратури]». Він назвав це рішення незаконним.

Справа про імпічмент Трампа: свідчення посла Тейлора

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор повідомив у своїх свідченнях, які він надавав 22 жовтня у Палаті представників Конгресу, що посол Сполучених Штатів у ЄС Сондланд заявив йому: підтримка України залежить від того, чи Володимир Зеленський публічно оголосить про розслідування щодо компанії Burisma, де працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Гантер, а також про буцімто втручання у вибори у США 2016 року з території України. Свідчення посла Тейлора уже назвали «вибуховими» і «переломними».

В Англії у вантажівці знайшли тіла 39 загиблих людей

В англійському графстві Ессекс у контейнері вантажівки знайшли тіла 39 загиблих людей, повідомляє поліція графства. На місце прибули співробітники екстрених служб, вони оголосили про смерть 38 дорослих та одного підлітка, які перебували в контейнері вантажівки. За підозрою у вбивстві затримали водія, 25-річного вихідця з Північної Ірландії. «Це трагічний інцидент, в результаті якого втратили життя багато людей. Розслідування триває», – зазначив головний суперінтендант поліції Ессексу Ендрю Мерінер. Він додав, що зараз поліція намагається ідентифікувати жертв, але це може зайняти багато часу. Спочатку у поліції повідомляли, що вантажівка прибула з Болгарії, але потім з’ясували, що автомобіль в’їхав у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

Чим багаті: сюрпризи декларацій нардепів 9-го скликання

Боксерська рукавичка, коні, колекція самоварів, коти та собаки, апарати для ліфтингу, кіоски з продажу питної води і готельний номер у Грузії... Що пов’язує ці речі? Вони належать народним депутатам або членам їхніх родин. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» переглянули всі декларації обранців за 2018 рік, наявні на даний момент, і розповідають про ті об’єкти, які вирізняють їхніх власників від інших.

Український вклад у світовий балет: імена, постановки Вірського і балетна пачка

Майже у кожній балетній трупі зі світовим іменем – чи то британський Royal Ballet, чи то австрійська Wiener Staatsoper, працюють колишні студенти Київського хореографічного коледжу або Київської муніципальної академії танцю. Унікальність вкладу України у світовий балет полягає, зокрема, і в тому, що без людей, які вчилися і творили в Україні, сучасний танець і постановки мали б кардинально інший вигляд. Більше про це – у матеріалі.

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