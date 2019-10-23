Заява редакції «Схем» про отримання ДБР доступу до надмірного обсягу даних журналістів-розслідувачів через суд

17 жовтня Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане в січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької.

Також слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів та водіїв, даних щодо оплати їхньої праці тощо. Таке рішення суд ухвалив в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірного «незаконного переправлення осіб» – зокрема, експрезидента – через державний кордон «з використанням завідомо підроблених документів». Провадження відкрите за заявою адвоката Андрія Портнова.

Строк дії ухвали – місяць. Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд за клопотанням слідчих ДБР «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів». Ухвала, винесена слідчим суддею Тетяною Ільєвою, оскарженню не підлягає.

Редакція програми «Схеми» вбачає низку ризиків через винесену судом ухвалу.

1. Надмірний обсяг затребуваних даних.

ДБР розслідує перевищення повноважень Петром Порошенком – перевіряє дані про те, чи він та його родина таємно літали на відпочинок на Мальдіви не під своїми іменами, оминаючи паспортний та митний контроль або надаючи документи з іншими паспортними даними.



Втім, незрозуміло, як в офіційному встановленні цих фактів можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів та водіїв програми розслідувань, їхні зарплати, їхня внутрішня редакційна комунікація – аж до процесу «внесення правок» та «погодження випуску в ефір». Редакція вважає витребування такого широкого переліку даних надмірним.

2. Ризик розкриття джерел.

Як і в багатьох розслідуваннях «Схем», цей матеріал був частково підготовлений за допомогою джерел, які надали на прохання журналістів суспільно важливу інформацію, на умовах повної анонімності. Такий прискіпливий інтерес силовиків до процесу підготовки матеріалу, включно із затребуванням внутрішньої редакційної комунікації, та подальша загроза обшуку, несе в собі потенційні ризики розкриття джерел інформації, в порушення українських законів та статті 10 Європейської конвенції з прав людини.

3. Ризик обшуків.

В ухвалі прямо йдеться, що у разі відмови редакції добровільно виконати рішення суду і надати слідству всі ці дані – суд має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода. При цьому, вже зрозуміло що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – скажімо, листування журналістів з редакторами, дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань ми не надаємо, і це було легко передбачити. Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття собі права на проведення обшуків в редакції (втім, мотиви до кінця не зрозумілі).

4. Непрогнозованість дій правоохоронців.

Викликає занепокоєння нелінійність поведінки слідчих ДБР. Адже в рамках цього офіційного розслідування «Схеми» вже пішли з ними на контакт. Так, у серпні вони звернулись до редакції з проханням надати офіційні запити, які журналісти відправляли під час свого розслідування, та відповіді на них. Редакція надала слідчим запитувані документи. Незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків. Ми завжди готові йти назустріч слідчим органам, допомагати їм доводити розпочаті нами розслідування до справедливої розв’язки, сприяти притягненню винних до відповідальності – але не тоді, коли правоохоронці через суд надмірно та необґрунтовано втручаються в роботу редакції.

5. Неможливість оскарження.

В ухвалі Печерського районного суду зазначено, що вона не підлягає оскарженню. Таким чином, суд не залишив журналістам можливості вимагати перегляду рішення, яке на думку редакції є надмірним втручанням в діяльність проекту журналістських розслідувань.

Що далі?

Наразі в редакції Радіо Свобода тривають консультації з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого втручання в роботу журналістів.

Водночас, «Схеми» наголошують, що не вбачають можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію, яка, очевидно, не має стосунку до суті кримінальної справи, та несе потенційні ризики розкриття журналістських джерел. Це стосується кримінальних проваджень стосовно представників як попередньої влади, так і нинішньої, незалежно від політичної приналежності фігуранта.