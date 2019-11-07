У Раді зареєстровано проєкт постанови про припинення депутатства Ірини Луценко

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Луценко із фракції «Європейська солідарність».

Датою реєстрації проєкту постанови під № 2395 вказане 7 листопада, втім сам текст документа не доступний наразі на сайті парламенту.

Ірина Луценко 4 листопада заявила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через стан здоров’я.

У разі, якщо заяву Луценко підтримає парламент (не менше ніж 226 народних депутатів – ред.), її місце в Раді займе наступний номер у списку «Європейської солідарності»: Наталія Бойко, колишня заступниця міністра енергетики і вугільної промисловості.

Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради, у парламенті вона – від 2012 року.

Чоловік Ірини Луценко Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016-2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня.