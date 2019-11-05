Радіо Свобода Daily: Ірина Луценко розповіла, чому йде з Верховної Ради

Заяви бойовиків про початок розведення – «провокація»

СЦКК у понеділок вранці назвало «провокацією і замилюванням очей» заяву бойовиків російських гібридних сил про намір 4 жовтня провести розведення сил у Петрівському. В СЦКК нагадали, що останнє порушення режиму тиші з боку бойовиків було 30 жовтня (тоді як розведенню має передувати 7 днів без обстрілів). Як повідомили у штабі ООС, розведення військ на ділянці Богданівка-Петрівське може відбутися 8 листопада. Але, наголосили, це залежить від дотримання режиму припинення вогню.

Також в штабі ООС розповіли журналістам про ситуацію в районі населеного пункту Золоте-4, де тривають заходи з розведення військ. Командувач ООС, генерал-лейтенант Володимир Кравченко повідомив, що сторони відійшли на визначені ділянки «дзеркально». Мешканці Золотого-4, а також ділянка Катеринівки не будуть «сірою зоною», за його словами, вони лишаються під контролем України.

Як може відбуватися деокупація ОРДЛО?

Що робити з Донбасом після деокупації? Хто підпадає під амністію? Що буде із так званими «чиновниками» угруповань «ЛНР» і «ДНР»? На ці запитання відповідає команда президента України Володимира Зеленського. Вже є законопроєкт, який визначає майбутнє Донецька і Луганська в Україні. Документ проаналізували журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Три кроки до миру на Донбасі від Зеленського: що про це думають жителі окупованого Донецька

Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки на шляху до миру на Донбасі. Перший – завершення гарячої фази війни. Другий – примирення людей. Третій – реінтеграція. Цитати з промови Зеленського журналісти Донбас.Реалії показали жителям окупованого Донецька. Як вони відреагували на заяви президента: чи вважають вони себе сепаратистами і яким бачать майбутнє Донецька? Про це – у матеріалі.

Далі коротко:

Зеленський підписав законопроєкт про судову реформу. Попри те, що раніше своє занепокоєння через проєкт реформи висловили Рада Європи і Європейський союз.

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, таємним голосуванням обраний Валерій Тарасюк.

В МЗС України повідомили, що надіслали Росії ноту з вимогою повернути кораблі, захоплені у Керченській протоці рік тому. Також у відомстві зазначили, що Україна сім разів зверталася до Росії з вимогою повернути кораблі.

Чому Ірина Луценко залишає Раду?

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Луценко підтвердила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. «Стан здоров’я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла… Потрібні для країни справи можна робити і не маючи мандата народного депутата», – написала вона у фейсбуці. У разі, якщо заяву Луценко підтримає парламент, її місце в парламенті має зайняти наступний номер у списку «ЄС»: Наталія Бойко, колишня заступниця міністра енергетики і вугільної промисловості.

Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради, у парламенті вона – від 2012 року. Її чоловік Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016–2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня. За словами речниці Луценка Лариси Сарган, наразі він виїхав до Великої Британії для вивчення англійської мови.

Рік без Гандзюк. Як розслідують вбивства і замахи на активістів в Україні

4 листопада виповнився рік від дня смерті херсонської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Замах на неї спричинив резонанс не тільки в Україні, а й за кордоном. За рік по смерті Гандзюк активісти вимагають притягнути до відповідальності причетних до замовлення та організації нападу. Але це – геть не єдиний випадок нападу на регіональних громадських діячів. Радіо Свобода підготувало огляд поточного стану розслідувань таких злочинів за останні два роки.

Акції, присвячені пам’яті Катерини Гандзюк, пройшли в містах України і світу.

40 років тому в Ірані було захоплене посольство США, заручників утримували 444 дні

40 років тому послідовники аятоли Рухолли Хомейні увірвалися до посольства США в Тегерані і захопили в заручники американських громадян, які там працювали. Вони заявили, що роблять це на знак протесту проти того, що Сполучені Штати дозволили в'їзд в країну колишньому правителю Ірану шахові Мохаммеду Резі Пахлаві. Дозвіл на в'їзд був наданий із гуманітарних міркувань – шахові було потрібне лікування від раку.

Після того, як режим Хомейні запропонував обміняти заручників на шаха, Пахлаві переїхав до Єгипту, де і помер від хвороби. А криза з заручниками тривала 444 дні. 52 американці були звільнені тільки в 1981 році. Протистояння з Іраном значно підірвало позиції президента Джиммі Картера у внутрішній американській політиці і визначило розстановку сил на Близькому Сході. Відновити відносини двох країн після цієї кризи так і не вдалося.​ Архівні фото з історіями – тут.

Maruv отримала нагороду MTV у номінації для «російських виконавців»

Українська співачка Maruv здобула престижну премію MTV Europe Music Awards у номінації Best Russian Act (Найкращий російський виконавець). Як йдеться на сайті премії, церемонія нагородження відбулася в іспанській Севільї. За це звання змагалися також Face, Little Big, Noize MC та Zivert. На сторінці Maruv у фейсбуці розміщене фото виконавиці на тлі банера премії у Севільї. Переможцями в основних номінаціях MTV Europe Music Awards визнали Ніккі Мінаж, Біллі Айліш, Шона Мендеса і гурт Green Day.

11 перемог українців за тиждень: історичні волейболістки, три поразки Росії та «золоте» веслування

І на завершення про те, чим українцям дійсно варто пишатися. Велоспорт, баскетбол, волейбол, боротьба – це не весь перелік, де українські спортсмени проявили себе впродовж минулого тижня. Хто втратив нагороду через суддівське рішення? У якому виді спорту з'явилася нова сторінка в історії? Який клуб перервав безпрограшний шлях «Прометея»? Відповіді вже готові! Радіо Свобода традиційно нагадує про головні спортивні перемоги за тиждень!

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