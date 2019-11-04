Зеленський підписав законопроєкт про судову реформу

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

16 жовтня 236 народних депутатів підтримали законопроєкт Зеленського №1008 щодо діяльності органів суддівського врядування у другому читанні. Це сталося попри застереження представників міжнародних організацій.

1 жовтня у своєму листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт №1008 передбачає широкомасштабні зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи.

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3 жовтня посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив, що Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи через проєкт судової реформи президента Зеленського.

25 жовтня Верховний суд офіційно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати його законопроєкт №1008 «про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».