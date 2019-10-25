Верховний Суд просить Зеленського ветувати його законопроєкт про судову реформу

Верховний суд офіційно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням ветувати його законопроєкт №1008 «про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Таке рішення ухвалив пленум суду 25 жовтня, повідомляє пресслужба.

За повідомленням, голова Верховного суду Валентина Данішевська нагадала, що в день голосування Верховної Ради за цей документ суд подавав свої зауваження щодо нього.

«Ми не почули від міжнародних організацій іншої думки, крім тієї, що поспішне прийняття змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та окремих законів України щодо діяльності органів суддівського врядування, необговорення цих змін фактично «ставить під сумнів надійність України як партнера ключових європейських інституцій», − цитує пресслужба Данішевську.

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Голова ВС застерегла від «зазіхань на незалежність судової системи», якими зокрема загрожує і набуття чинності новим законопроєктом.​

«Валентина Данішевська додала, що відповідно до європейських стандартів незалежність суду – не привілей для суддів, а гарантія неупередженого суду для людей, гарантія для тих, хто шукає правду та справедливість у судах. Тобто боротьба суддів за незалежність – це не боротьба за самих себе, це боротьба за те, щоб судова система могла захистити права та свободи людей, забезпечити однакове застосування закону для кожної особи та отримання своєчасного і справедливого рішення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з позицією Верховного суду, окремі положення законопроєкту можуть негативно впливати на втілення принципу верховенства права.

Ухвалений депутатами законопроєкт передбачає, серед іншого, що склад Верховного суду України скорочується із 200 до 100 суддів, кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів – з 16 до 12.

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16 жовтня 236 народних депутатів підтримали законопроєкт Зеленського №1008 щодо діяльності органів суддівського врядування у другому читанні. Це сталося попри застереження представників міжнародних організацій.

1 жовтня у своєму листі до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт №1008 передбачає широкомасштабні зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи.

3 жовтня посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив, що Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи через проєкт судової реформи президента Зеленського.