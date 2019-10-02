Верховний суд своїм рішенням залишив лося у Червоній книзі України

Верховний суд визнав законним наказ Міністерства екології, яким лося внесено до Червоної книги України, повідомляє у середу пресслужба суду.

«Рішення ухвалене 2 жовтня під час судового засідання, на якому відбувся перегляд у касаційному порядку справи за позовом до Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України про визнання протиправними дій та бездіяльності, визнання погодженими лімітів добування мисливських тварин, зобов’язання відповідачів вжити заходів щодо усунення порушень прав позивача та його інтересів, визнання нечинним зазначеного наказу», – йдеться в повідомленні.

У суді додали, що Верховний Суд залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким визнано чинним наказ Мінекології про внесення лося європейського до Червоної книги України.

Повний текст рішення в суді пообіцяли оприлюднити упродовж п’яти днів.

8 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України.

Наприкінці листопада Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього. Однією з причин скасування наказу стала відсутність у відповідному поданні Нацкомісії «наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги». Також у поданні не наведені «чіткі дані» про чисельність популяції. Підкреслюється, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

В Україні 3 лютого 2017 року набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. У грудні 2017 року наказом Мінекології лося європейського внесено до Червоної книги.