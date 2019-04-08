Суд залишив лося у Червоній книзі України

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«У справі лося суд задовільнив апеляцію Мінприроди. Лось залишається у Червоній книзі», – зазначив Семерак.

Наприкінці листопада Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього. Однією з причин скасування наказу стала відсутність у відповідному поданні Нацкомісії «наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги». Також у поданні не наведені «чіткі дані» про чисельність популяції. Підкреслюється, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

В Україні 3 лютого 2017 року набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. У грудні 2017 року наказом Мінекології лося європейського внесено до Червоної книги.