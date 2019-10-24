Верховний Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

Касаційна адміністративна палата Верховного суду відмовилась поновити Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора України.

Суд відмовився переглядати попереднє рішення Вищого адміністративного суду щодо поновлення Шокіна на посаді.

Колишній генпрокурор ще може оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

2 вересня Шокін через свого представника звернувся до Верховного суду із заявою про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року через «нововиявлені обставини». Тоді судді відмовили в задоволенні клопотання щодо розгляду позову Шокіна про поновлення на посаді очільника ГПУ.

Віктор Шокін призначений генеральним прокурором України у 2015 році. У березні 2016-го Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.