Шокін просить Верховний суд поновити його на посаді генерального прокурора

Віктор Шокін просить Верховний суд України поновити його на посаді генерального прокурора. Касаційний адміністративний суд розгляне позов 3 жовтня о 10:00.

Відповідачами в цій справі вказані п’ятий президент України Петро Порошенко та Верховна Рада.

Згідно із судовими матеріалами, 2 вересня Шокін через свого представника звернувся до Верховного суду із заявою про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року через «нововиявлені обставини». Тоді судді відмовили в задоволенні клопотання щодо розгляду позову Шокіна про поновлення на посаді очільника ГПУ.

Віктор Шокін був генеральним прокурором України у 2015-2016 роках. У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.