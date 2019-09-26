Адвокат попросила Верховний суд перенести розгляд поновлення Шокіна на посаді

Адвокат Олена Сапожнікова попросила Верховний суд перенести розгляд поновлення Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора. Про це адвокат розповіла в коментарі Радіо Свобода.

«Так, подала клопотання у зв’язку з тим, що я буду відсутня в Києві до середини жовтня. Я буду у відрядженні до 14 жовтня. Я повідомила про це суд. А коли суд призначить – я не знаю», – сказала Сапожнікова Радіо Свобода.

Згідно із судовими матеріалами, 2 вересня Шокін через свого представника звернувся до Верховного суду із заявою про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року через «нововиявлені обставини». Тоді судді відмовили в задоволенні клопотання щодо розгляду позову Шокіна про поновлення на посаді очільника ГПУ.

Сапожнікова відмовилася розповісти, про які саме «нововиявлені обставини» йде мова.

«До судового засідання я не можу коментувати. Засідання буде відкрите, і там ми озвучимо цю обставину», – заявила адвокат.

У відповідь на питання, чи буде Віктор Шокін присутній на засіданні, вона сказала: «Це залежить від дати, яку визначить суд. Поки що дата невідома, і невідомо, чи зможе він бути».

Крім того, вона відмовилася розповісти, де саме зараз перебуває Шокін.

2 вересня Шокін попросив Верховний суд поновити його на посаді очільника ГПУ. Касаційний адміністративний суд мав розглянути позов 3 жовтня о 10:00.

Віктор Шокін призначений генеральним прокурором України у 2015 році. У березні 2016-го Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.