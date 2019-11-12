Володимир В’ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко

Колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович стане народним депутатом України. Він зайде до парламенту за списком «Європейської солідарності» після того, як свої повноваження депутата склала представниця цієї політичної сили Ірина Луценко.

Про це 12 листопада у фейсбуці повідомили сам В’ятрович і партія «Європейська солідарність».

«Йду, щоб будувати український світ і зупиняти «русскій мір», – написав В’ятрович.

Він також подякував Наталії Бойко, яка була перед ним у списку і мала б сама стати народним депутатом, за рішення не йти в Раду.

12 листопада Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценко, згідно з поданою нею заявою.

Луценко пояснила своє рішення станом здоров’я, який «не дає можливості працювати у повну силу».

Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради, у парламенті вона – від 2012 року.

Чоловік Ірини Луценко Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора у 2016–2019 роках. Верховна Рада звільнила його 29 серпня.