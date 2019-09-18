Уряд звільнив В’ятровича з посади голови Інституту нацпам’яті

Кабінет міністрів України 18 вересня звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду від березня 2014 року, повідомляє пресслужба УІНП.

«Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років… Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув», – написав, зі свого боку, В’ятрович 18 вересня у фейсбуці.

Він висловив сподівання на те, що робота інституту триватиме. Зокрема, за словами В’ятровича, мають втілитися проекти зі створення Музею Революції гідності й Архіву національної пам’яті.

«Слід продовжувати роботу з популяризації історії — це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від прем’єр-міністра Олексія Гончарука що, незважаючи на зміну керівника, інститут збереже статус органу влади й інструменту політики національної пам’яті, будуть продовжені формат і напрямки роботи», – написав В’ятрович.

Кандидат історичних наук Володимир В’ятрович (42 роки) очолював Український інститут національної пам’яті впродовж 5 років (2014–2019).

Український інститут національної пам’яті, згідно з положенням на його сайті, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом міністрів України через міністра культури і який реалізує державну політику у сфері відновлення й збереження національної пам’яті Українського народу.