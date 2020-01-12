Фігурантові ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» не надають медичну допомогу у СІЗО – адвокат

Адвокат у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» Айдер Азаматов повідомив, що у Арсена Джеппарова, якого наразі утримують у СІЗО російського міста Шахти, погіршився стан здоров'я, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У Арсена за вухами з'явилися два типи фурункулів, через які у ньогосильні болі. Поряд з цим, у Арсена вже були проблеми з постійно високим тиском, постійними головними болями і жировиками на обличчі», – написав адвокат у фейсбуці.

За інформацією адвоката, адміністрація СІЗО не реагує на погіршення здоров'я ув'язненого, а також на письмові та усні заяви про надання медичної допомоги.

Адвокат зазначив, що Генеральний консул України в Ростовській області Тарас Малишевський вже проінформований про ситуацію і найближчим часом повинен відвідати Арсена Джеппарова.

2 листопада Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.