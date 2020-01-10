Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Абдулганієв потребує медичної допомоги – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила 10 січня, що фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Абдулганієв терміново потребує медичної допомоги.

«Протягом тривалого часу громадянина України турбував сильний зубний біль, внаслідок чого піднімалася висока температура тіла. У медичній частині пенітенціарної установи видалили хворий зуб, але рана так і не зажила і продовжує кровоточити. Крім того, раніше в Ескендера Абдулганієва запалилася кіста на куприку, яка викликала сильний біль, але медична допомога так і не була надана», – написала вона у фейсбуці.

Денісова закликала російського омбудсмана Тетяну Москалькову проконтролювати, аби Абдулганієву надали допомогу.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району анексованого Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ у Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».