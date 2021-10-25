Джонсон у розмові з Путіним підкреслив важливість суверенітету України

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним підкреслив важливість суверенітету України. Як повідомляє сайт уряду Британії, Джонсон і Путін провели телефонну бесіду перед проведенням 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада.

«Прем’єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Сполученого Королівства з Росією не є тими, яких ми прагнемо. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні складнощі (у відносинах), в тому числі отруєння у Солсбері у 2018 році. Прем’єр-міністр також підкреслив важливість українського суверенітету», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє, у свою чергу, сайт Кремля, Володимир Путін під час розмови з Борісом Джонсоном «докладно виклав підхід Росії до врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту при безумовному виконанні Мінських домовленостей».

Росія 2014 року окупувала український Крим, а потім почала свою гібридну агресію на частині сходу України. Це призвело до різкого погіршення її відносин зі значною частиною західного світу. При цьому Москва твердить, нібито її агресія проти України є «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи навіть «громадянською війною», а вона при цьому начебто не є стороною конфлікту і відтак не має ніяких зобов’язань за міжнародними домовленостями про його врегулювання, натомість усі вимоги має виконувати Київ.