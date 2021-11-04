Джуліані та Україна: The Guardian розповіла нові деталі розлідування проти адвоката Трампа

Федеральне кримінальне розслідування у США проти адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в останні дні зосередилося на доказах того, що навесні 2019 року троє українських прокурорів – Юрій Луценко, Костянтин Кулик і Віктор Шокін – погодилися укласти з Джуліані та двома іншими американськими адвокатами контракти на сотні тисяч доларів, аби отримати політичний та особистий вплив в адміністрації Дональда Трампа, пише у четвер британська газета The Guardian.

«Федеральні слідчі вважають, що Джуліані та два адвокати, які працювали з ним у тісній співпраці, Вікторія Тоєнсінг та Джо Дідженова, ймовірно, порушили федеральні закони про прозорість, які вимагають, щоб американці, які працюють на іноземні уряди чи інтереси, реєструвалися як іноземні агенти у Міністерстві юстиції США та навіть повністю розкривали деталі кожної такої дії, яку вони здійснили від імені іноземних інтересів», – вказано на шпальтах видання.

The Guardian пише, що Федеральні прокурори південного округу Нью-Йорка склали список з понад двох десятків «конкретних дій» Джуліані, Тоєнсінг та Дідженова щодо «просування особистих та політичних інтересів групи українських прокурорів та політичних фракцій в Україні, з якими вони були пов’язані».

За словами джерел, близьких до слідства, прокуратура вважає кожну з цих дій вирішальним доказом потенційного порушення закону.

«Федеральні слідчі виявили великі, детальні плани, розроблені одним з колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком, і схвалені Джуліані, згідно з якими вони повинні були оголосити та просувати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера в Україні, щоб підвищити шанси Трампа на переобрання», – пише The Guardian про раніше не розголошуваний епізод розслідування.

Повідомляється, що, за словами джерел, близьких до слідства, торік слідчі отримали електронні листи, отримані та надіслані Юрієві Луценку, з описом різних елементів цієї схеми.

The Guardian пише, що Луценко, будучи генпрокурором, погодився публічно оголосити про проведення в Україні кримінального розслідування проти батька і сина Байденів і був водночас «рушійною силою» для надання Джуліані, Тоєнсінг та Дідженову юридичних гонорарів та контрактів на сотні тисяч доларів, розповіли джерела газети.

За словами людей, близьких до розслідування, федеральні слідчі отримали «документи та свідчення, в яких докладно описується, як три українські прокурори, за вказівкою Джуліані, допомогли б Трампу та Джуліані просувати звинувачення проти Байдена та України, навіть, якби вони не були правдивими».

«Лише несподіване обрання нового президента Володимира Зеленського, на якого українська прокуратура практично не мала впливу, змусило їх відмовитись від свого плану – хоч і ненадовго», – пише видання.

Газета продовжує на своїх шпальтах: Луценко не мав впливу чи повноважень для укладання контрактів із Джуліані.

«Документи, оприлюднені 28 вересня у федеральному суді південного округу Нью-Йорка, пролили додаткове світло на перебіг розслідування. У них описуються матеріали, які шукали федеральні прокурори США, включаючи «угоди про гонорари з яким-небудь громадянином України, включаючи колишнього генерального прокурора Юрія Луценка», – вказує видання.

Джерело, яке бачило ордер на обшук у Джуліані, йдеться у статті, вказує, що в ньому перераховані 12 осіб, від яких слідчі хотіли отримати інформацію. Серед них усі три українські прокурори: Луценко, Шокін і Кулик. В ордері на обшук також запитувалися записи, які є у Джуліані, і які стосуються його спілкування з Тоєнсінг і Дідженовою.

Ні від кого з тих, кого згадує The Guardian з посиланням на дані розслідування, а це Юрій Луценко, Костянтин Кулик і Віктор Шокін, публічних коментарів на цю статтю наразі немає.

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані нині перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні. Під час виборчої кампанії Трампа Джуліані неодноразово виступав у ЗМІ із твердженнями про те, що син Джо Байдена Гантер, а можливо, і сам Байден, нібито вчинили корупційні злочини в Україні. Байден і його прихильники заявляли, що твердження Джуліані не відповідають дійсності.