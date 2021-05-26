У Луценка прокоментували вилучення доказів з електронної пошти у межах розслідування стосовно Джуліані

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відкритий до співпраці з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця Луценка Лариса Сарган.

«Юрій Луценко на посаді генерального прокурора діяв виключно в межах українського законодавства. Наразі він відкритий до співпраці з правоохоронними органами Сполучених Штатів», – заявила Сарган.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Федеральна прокуратура Нью-Йорка у межах розслідування стосовно Рудольфа Джуліані вилучила частину доказів з електронної пошти Юрія Луценка та ексглави фіскальної служби Романа Насірова.

Федеральні слідчі 28 квітня провели обшук у нью-йоркській квартирі Рудольфа Джуліані, особистого адвоката експрезидента США Дональда Трампа, повідомив адвокат Джуліані.

Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні.

Двом колишнім соратникам Джуліані, Леву Парнасу й Ігорю Фруману, висунули раніше звинувачення у порушенні фінансування виборчих кампаній та інших злочинах.

До завдань Парнаса і Фрумана входила допомога Джуліані з пошуком компромату перед минулорічними президентськими виборами на Джо Байдена і його сина Гантера, а також те, що прокурори назвали зусиллями з усунення колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Йованович раптово відкликали з Києва в травні 2019 року. На даний час Гантер Байден перебуває під федеральним слідством у зв’язку з податковими справами.