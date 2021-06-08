Телеканал CNN повідомив про новий аудіозапис розмови Джуліані з Єрмаком та Волкером

Американський телеканал CNN повідомив, що отримав ексклюзивний аудіозапис телефонних розмов адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані із колишнім спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером і головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, на той час помічником Володимира Зеленського.

Як вказує телеканал, запис телефонної розмови від липня 2019 року свідчить, що «Руді Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати необґрунтовані змови проти на той час кандидата (у президенти США – ред.) Джо Байдена».

Повідомляється, що дзвінок передував тій розмові Трампа із Зеленського, що пізніше стала центральною частиною розслідування щодо втручання у вибори і «першого імпічменту» Трампа.

«Під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово казав Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні і стосовно заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу (ці окремі твердження не відповідають дійсності)», – вказує CNN.

Телеканал з посиланням на запис повідомляє, що Джуліані належать слова: «Все, що нам потрібно від президента (Зеленського), це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які наразі існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена… Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно».

Джуліані на запису, як передає CNN, сказав, що дипломатичні відносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування. Під час розмови Джуліані і Волкер припустили, що публічне оголошення може розчистити шлях для бажаного візиту Зеленського в США або для особистих зустрічей з Джуліані, повідомляє видання.

В ході бесіди він додав кілька заяв про відмову від відповідальності, наприклад, сказав, що не впевнений, чи були звинувачення в корупції проти Байдена правдою, і що він хоче тільки «правди». Джуліані також сказав Єрмаку: «Я не говорю (Зеленському), що казати», хоча він кілька разів дуже чітко сказав, що Зеленський повинен оголосити про конкретні розслідуваннях, яких хотів Трамп – розповідає CNN деталі запису.

Повідомляється, що під час розмови Єрмак «терпляче вислухав і спробував перенаправити розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дату його першого офіційного візиту в США. Але він також дав сигнал американцям, що буде працювати, щоб просунутися в «розслідуваннях».

«Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою», – сказав Єрмак, як передає телеканал з посиланням на запис.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані та Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові витяги з розмови в лютому.

Джуліані, який вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні, наразі не коментував новий аудіозапис. Коментарів Волкера також немає. Радіо Свобода намагається отримати коментар у Андрія Єрмака із цього приводу.

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