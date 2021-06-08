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08 червня 2021, Київ 10:06
Новини | Політика

Телеканал CNN повідомив про новий аудіозапис розмови Джуліані з Єрмаком та Волкером

Руді Джуліані, особистий адвокат колишнього президента США Дональда Трампа (фото архівне)

Американський телеканал CNN повідомив, що отримав ексклюзивний аудіозапис телефонних розмов адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані із колишнім спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером і головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, на той час помічником Володимира Зеленського.

Як вказує телеканал, запис телефонної розмови від липня 2019 року свідчить, що «Руді Джуліані безжально тиснув і умовляв український уряд в 2019 році розслідувати необґрунтовані змови проти на той час кандидата (у президенти США – ред.) Джо Байдена».

Повідомляється, що дзвінок передував тій розмові Трампа із Зеленського, що пізніше стала центральною частиною розслідування щодо втручання у вибори і «першого імпічменту» Трампа.

«Під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово казав Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні і стосовно заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу (ці окремі твердження не відповідають дійсності)», – вказує CNN.

Телеканал з посиланням на запис повідомляє, що Джуліані належать слова: «Все, що нам потрібно від президента (Зеленського), це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які наразі існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена… Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно».

Джуліані на запису, як передає CNN, сказав, що дипломатичні відносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування. Під час розмови Джуліані і Волкер припустили, що публічне оголошення може розчистити шлях для бажаного візиту Зеленського в США або для особистих зустрічей з Джуліані, повідомляє видання.

В ході бесіди він додав кілька заяв про відмову від відповідальності, наприклад, сказав, що не впевнений, чи були звинувачення в корупції проти Байдена правдою, і що він хоче тільки «правди». Джуліані також сказав Єрмаку: «Я не говорю (Зеленському), що казати», хоча він кілька разів дуже чітко сказав, що Зеленський повинен оголосити про конкретні розслідуваннях, яких хотів Трамп – розповідає CNN деталі запису.

Повідомляється, що під час розмови Єрмак «терпляче вислухав і спробував перенаправити розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дату його першого офіційного візиту в США. Але він також дав сигнал американцям, що буде працювати, щоб просунутися в «розслідуваннях».

«Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою», – сказав Єрмак, як передає телеканал з посиланням на запис.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані та Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові витяги з розмови в лютому.

Джуліані, який вже кілька років перебуває під слідством щодо його ділових відносин в Україні, наразі не коментував новий аудіозапис. Коментарів Волкера також немає. Радіо Свобода намагається отримати коментар у Андрія Єрмака із цього приводу.

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