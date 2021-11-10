Білорусь: політв’язень Микола Дзядок засуджений до 5 років колонії

Мінський міський суд засудив білоруського політв’язня Миколу Дзядка до п’яти років позбавлення волі, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Дзядка звинувачують за трьома статтями: у закликах до дій проти нацбезпеки Білорусі, участі у грубому порушенні порядку та незаконних діях щодо займистих речовин.

Судовий процес у кримінальній справі активіста відновився майже через чотири місяці перерви на судову психолого-лінгвістичну експертизу.

Сам політв’язень на засіданні 3 листопада виступив із останнім словом.

«Всі учасники процесу з юридичною освітою чудово бачать і розуміють, що відбувається. Я тільки хочу подякувати своїм рідним, друзям, товаришам-анархістам, журналістам, правозахисникам, усім небайдужим, які цінують мою роботу, за те, що підтримували мене протягом усього цього року і допомагали матеріально, це дуже важливо для мене. Ну, а всім, хто має відношення до організації цього судового процесу, а також інших політичних репресій у моїй країні, я хочу сказати: не маємо ілюзій. Жодні написані вами папери, ніякий терор не можуть зупинити звільнення людини та прогресу. Ми все одно переможемо», – сказав Дзядок.

Миколу Дзядка затримали 12 листопада минулого року, при цьому сильно побили. Його звинуватили у «закликах до участі у масових заворушеннях та вчиненні акцій «прямої дії» на його Telegram-каналі. Силовики заявили, що виявили у Дзядка велику суму грошей, коктейлі Молотова, листівки та наклейки. Сам він провини не визнав. Чоловік вже одного разу відбував термін у справі про напад на посольство Росії у 2010 році, але тоді йлшл помилував Олександр Лукашенко серед інших політв’язнів.

У березні цього року Слідчий комітет Білорусі повідомив про порушення ще двох кримінальних справ проти Дзядка за статтями про заклики до захоплення влади та незаконні дії щодо займистих речовин.