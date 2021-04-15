З 23 серпня е-паспорти прирівнюються до паперових – Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових, закон набирає чинності 23 серпня 2021 року, повідомляє сайт глави держави.

«Сьогодні близько 5 мільйонів громадян України користуються е-паспортами (цифровими зразками ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг «Дія». Закон, що його підписав глава держави, закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Документ передбачає, що електронні паспорти будуть прирівняні до паперових. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що це відкриває для громадян «нові можливості».