Федоров про електронні паспорти: «Це відкриває нові можливості»

Верховна Рада України 30 березня ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цей документ відкриває нові можливості. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

Відповідно до законопроєкту, електронні паспорти будуть прирівняні до паперових.

«Буде скоро річниця, як ми запустили електронні паспорти. Вже всі аеропорти приймають, можна подорожувати країною з електронним паспортом, отримувати посилки, відкривати рахунки в банках, що до цього було неможливо. Сьогодні депутати ухвалили законопроєкт, і це відкриває нові можливості. Тепер держава і приватний сектор будуть ще швидше приймати електронні документи», – сказав Федоров.

Він додав, що це прискорить процес цифрової трансформації України.

«Ми будемо поступово державу від паперу, від черг, від зайвих процесів звільняти. Це прискорить процес самої цифрової трансформації. Це відкриває нові можливості для електронних сервісів», – зауважив міністр.

У листопаді 2020 року Національний банк України дозволив ідентифікувати клієнтів під час касових операцій за допомогою цифрових паспортів.