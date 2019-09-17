Зеленський очікує, що ЄБРР наростить інвестиції в Україну – ОП

Президент України Володимир Зеленський очікує, що в наступні два-три роки Європейський банк реконструкції та розвитку наростить інвестиції в Україну до більш ніж 1 мільярда євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу. Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського із віце-президентом ЄБРР Аланом Пію.

«Дякую, що інвестуєте в Україну. Ми це дуже цінуємо», – сказав Зеленський.

Він запевнив, що іноземні інвестори та партнери можуть розраховувати на «відвертий і чесний діалог» у рамках Національної інвестиційної ради, роботу якої планують продовжувати.

Аланом Пію сьогодні також мав зустріч із головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, на якій, як інформує сайт парламенту, спікер заявив, що Україні від ЄБРР «дуже важливо отримувати підтримку фінансового, політичного та економічного плану».

Повідомляється, що Алан Пію про намір ЄБРР продовжувати співпрацю з Україною в довгострокових інфраструктурних проектах, пов’язаних із компанією «Нафтогаз», «Укренерго», будівництвом доріг у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, метро у Харкові, Дніпрі, об’єктів на сході України.

Безпосередньо у ЄБРР поки не коментували підсумки зустрічі з представниками української влади.

12 червня президент Володимир Зеленський вже мав зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку.

За чверть століття від початку своєї діяльності в Україні ЄБРР інвестував близько 12 мільярдів євро.