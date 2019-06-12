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12 Червень 2019, Київ 16:37
Новини | Політика

Зеленський зустрівся з делегацією ЄБРР

Голова Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомляє Адміністрація президента.

«Дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю», – сказав Зеленський президентові Європейського банку реконструкції та розвитку Сумі Чакрабарті.

Зеленський зазначив, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам України.

/**/ /**/ /**/ Сума Чакрабарті, президент Європейського банку реконструкції та розвитку
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Що у відповідь заявили представники ЄБРР наразі невідомо. Публічної інформації про підсумки зустрічі з українським президентом на ресурсах банку немає.

За чверть століття від початку своєї діяльності в Україні ЄБРР інвестував близько 12 мільярдів євро.

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