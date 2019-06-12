Зеленський зустрівся з делегацією ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомляє Адміністрація президента.

«Дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю», – сказав Зеленський президентові Європейського банку реконструкції та розвитку Сумі Чакрабарті.

Зеленський зазначив, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам України.

Що у відповідь заявили представники ЄБРР наразі невідомо. Публічної інформації про підсумки зустрічі з українським президентом на ресурсах банку немає.

За чверть століття від початку своєї діяльності в Україні ЄБРР інвестував близько 12 мільярдів євро.