Найбільший інвестор до України закликав Порошенка «долати вкорінені інтереси»

«Для модернізації і реформування українських інституцій, а також підходів до управління впродовж останніх чотирьох років знадобилась політична мужність», – заявив президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті, виступаючи на спільному обговоренні з президентом України Петром Порошенком протягом Світового економічного форуму в Давосі, йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР.

Чакрабарті сказав, що ці зусилля з покращення управління потрібно продовжувати, незважаючи на вибори, які наближаються в 2019 році.

Боротьба проти вкорінених інтересів мусить тривати. Ви продемонстрували, що маєте мужність це зробити

«Боротьба проти вкорінених інтересів мусить тривати, – наголосив він. – Ви продемонстрували, що маєте мужність це зробити».

Від імені найбільшого інвестора до України Сума заявив: «Ми підтримуватимемо вас на цьому шляху», – йдеться в повідомленні ЄБРР.

ЄБРР інвестував 12 мільярдів євро до України від початку своєї діяльності в країні 25 років тому. З них 3,5 мільярди надійшли до країни за останні чотири роки, зазначив Сума.