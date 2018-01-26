Резолюція про миротворчу місію ООН на Донбасі може бути ухвалена цього року– Порошенко після зустрічі з Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Рада безпеки ООН ухвалить цього року резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це він повідомив після зустрічі 26 січня у Давосі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Я не втрачаю оптимізму, що це (резолюція ООН про миротворчу місію на Донбасі – ред.) може відбутися в 2018 році. Принаймні я, як президент України, і за моїм дорученням українські дипломати докладатимемо для цього максимальних зусиль», – сказав Порошенко за підсумками зустрічі з Тіллерсоном.

Також він заявив, що обговорив із держсекретарем США відновлення в березні роботи комісії стратегічного партнерства Україна-США.

«Сьогодні домовилися про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства. У березні відбудеться 10 років, як вона заснована, дуже давно не було засідань і в березні ця комісія відбудеться», – сказав Порошенко.

Порошенко зазначив, що розмова з Рексом Тіллерсоном тривала приблизно годину і сторони обговорили низку актуальних питань співпраці.

«Я подякував панові держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про деякі етапи цієї співпраці», – додав Порошенко.

В офісі держсекретаря США розмову його керівника з українським президентом не коментували.

Сполучені Штати є стратегічним партнером України. Починаючи від 2014 року, США та ЄС, інші західні країни наклали на Росію санкції через анексію Кримського півострова та роль Москви у війні на сході України.