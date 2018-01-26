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26 Січень 2018, Київ 22:01
Новини | Політика

Резолюція про миротворчу місію ООН на Донбасі може бути ухвалена цього року– Порошенко після зустрічі з Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко (л) і державний секретар Рекс Тіллерсон, фото архівне

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Рада безпеки ООН ухвалить цього року резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це він повідомив після зустрічі 26 січня у Давосі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Я не втрачаю оптимізму, що це (резолюція ООН про миротворчу місію на Донбасі – ред.) може відбутися в 2018 році. Принаймні я, як президент України, і за моїм дорученням українські дипломати докладатимемо для цього максимальних зусиль», – сказав Порошенко за підсумками зустрічі з Тіллерсоном.

Також він заявив, що обговорив із держсекретарем США відновлення в березні роботи комісії стратегічного партнерства Україна-США.

«Сьогодні домовилися про відновлення роботи комісії стратегічного партнерства. У березні відбудеться 10 років, як вона заснована, дуже давно не було засідань і в березні ця комісія відбудеться», – сказав Порошенко.

Порошенко зазначив, що розмова з Рексом Тіллерсоном тривала приблизно годину і сторони обговорили низку актуальних питань співпраці.

«Я подякував панові держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про деякі етапи цієї співпраці», – додав Порошенко.

В офісі держсекретаря США розмову його керівника з українським президентом не коментували.

Сполучені Штати є стратегічним партнером України. Починаючи від 2014 року, США та ЄС, інші західні країни наклали на Росію санкції через анексію Кримського півострова та роль Москви у війні на сході України.

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