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02 Липень 2019, Київ 22:18
Новини | Міжнародні

ЄСПЛ: Росія порушила права активістів на протест

Суд у Страсбурзі визнав, що у всіх дев’яти випадках російська влада порушила статтю 11 Європейської конвенції про захист прав людини про право на свободу зібрань

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Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) присудив 75 тисяч євро компенсації дев’яти росіянам, які були затримані на мирних акціях протесту в Москві, Нижньому Новгороді, Калінінграді і Світлогорську. Рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.

Серед заявників – правозахисник Лев Пономарьов, а також активісти Михайло Крігер і Михайло Шнейдер.

Суд у Страсбурзі визнав, що у всіх дев’яти випадках російська влада порушила статтю 11 Європейської конвенції про захист прав людини про право на свободу зібрань.

У скаргах росіян йшлося про акції 2006, 2007 і 2010 років.

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