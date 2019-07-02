ЄСПЛ: Росія порушила права активістів на протест

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) присудив 75 тисяч євро компенсації дев’яти росіянам, які були затримані на мирних акціях протесту в Москві, Нижньому Новгороді, Калінінграді і Світлогорську. Рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.

Серед заявників – правозахисник Лев Пономарьов, а також активісти Михайло Крігер і Михайло Шнейдер.

Суд у Страсбурзі визнав, що у всіх дев’яти випадках російська влада порушила статтю 11 Європейської конвенції про захист прав людини про право на свободу зібрань.

У скаргах росіян йшлося про акції 2006, 2007 і 2010 років.