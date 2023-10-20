Єврокомісія пропонує переглянути скасування віз для 5 країн Карибського басейну через «золоті паспорти» – ЗМІ

Європейська комісія звернулася до Європарламенту з проханням переглянути безвізовий режим для п’яти країн Карибського басейну через масову видачу ними «золотих паспортів», в тому числі – для росіян.

Як пише видання The Guardian, Єврокомісія хоче отримати право припиняти безвізовий режим для країн, які «продають» громадянство людям без «справжнього зв’язку» з країнами. Наприклад, щоб набути громадянство Домініки (острівної держави у Карибському морі – ред.), туди навіть не треба приїжджати.

У Єврокомісії кажуть, що Антигуа та Барбуда, Гренада, Домініка, Сент-Люсія та Сент-Кітс та Невіс видали щонайменше 88 тисяч «золотих паспортів» за інвестиції від 100 тисяч доларів. Серед основних одержувачів громадянства за інвестиції – Китай та Росія (хоча після російського вторгнення в Україну усі п’ять країн припинили розглядати заявки від росіян), а також кілька країн Близького Сходу та Африки.

Єврокомісія зазначає, що карибські країни розглядають заявки в короткий термін і відмовляють не більше ніж 6% заявників, що «змушує замислитись про ретельність перевірки благонадійності». Крім того, нові громадяни мають можливість змінити ім’я та прізвище. Все це створює безпекові ризики для Євросоюзу, вважають у Єврокомісії.

Торік Євросоюз призупинив безвізовий режим з Вануату, а влітку 2023 року візи для громадян Домініки та Вануату запровадила Велика Британія – також через схему видачі «золотих паспортів».