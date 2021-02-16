В Україні екологічні злочини відстежуватимуть за допомогою супутникових знімків – Держкосмос

В Україні всі випадки незаконного вирубування лісу, видобутку природних копалин, організації стихійних звалищ, а також забудови узбереж водойм будуть відстежувати за допомогою аерокосмічної зйомки, повідомляє пресслужба Державного космічного агентства.

За повідомленням, відповідні домовленості уклали представники Держкосмосу і Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

«Співпраця ДКА з Міндовкілля розширила спектр використання супутникових знімків в Україні. Це хороша перспектива розвинути ті сервіси, які вже давно працюють у передових країнах світу та приносять значний результат у вигляді мільярдів доларів, збережених шляхом протидії та попередженню злочинів в екологічній сфері», – заявив в.о. голови ДКА Михайло Лев.

У Держкосмосі додали, що наразі Національний центр управління та випробувань космічних засобів працює над методиками використання знімків у діяльності інспекторів Міндовкілля, «щоб забезпечити правомочність наданих супутникових даних у судах».