GAHP: Україна – у п’ятірці європейських країн за кількістю смертей через забруднення середовища

Україна потрапила до п’ятірки європейських країн за кількістю смертей через забруднення навколишнього середовища, йдеться в дослідженні Глобального альянсу з питань здоров’я та забруднення (GAHP).

Згідно зі звітом, який аналізує дані за 2017 рік, в Україні помирає 57 258 людей на рік через забруднення навколишнього середовища. За цим показником Україна посідає четверте місце серед європейських країн. Її випереджають Туреччина (57 779 смертей), Німеччина (68 300) та Росія (118 687).

Так само четверте місце Україна посідає за кількістю смертей на 100 тисяч населення (128). Першими ідуть Болгарія (137), Грузія (140) та Сербія (175).

В Альянсі заявили, що за кількістю передчасних смертей у світі через проблеми екології лідирують Індія (2 326 771), Китай (1 865 566), Нігерія (279 318), Індонезія (232 974), Пакистан (223 836), Бангладеш (207 922) та Сполучені Штати Америки (196 930).

За кількістю смертей на 100 тисяч населення лідирують Чад (287), Центральноафриканська Республіка (251), Північна Корея (202), Нігер (192), Мадагаскар та Папуа Нова Гвінея (по 183).

Глобальний альянс з питань здоров’я та забруднення створений Світовим банком, Європейською комісією, ООН, міністерствами охорони здоров’я кількох десятків країн та низкою неурядових організацій.