Ексмера Тегерану, засудженого до страти через вбивство дружини, «пробачили»

Колишнього мера Тегерану Мухаммеда Алі Наджафі, засудженого минулого місяця до страти за вбивство своєї другої дружини, пробачила родина загиблої.

Брат Мітри Остад написав 14 серпня в інстаграмі, що його батько, мати і син сестри «вибачають» Наджафі і більше не закликають застосовувати ісламський закон про відплату – так звану форму покарання «око за око», яка передбачала б застосування смертної кари.

Масуд Остад також висловив сподівання, що ексмер «решту років витратить на очищення себе».

Наразі невідомо, чи буде Наджафі відбувати термін ув’язнення за вбивство.

30 липня, крім страти, 67-річний Наджафі також отримав дворічний термін ув’язнення за звинуваченням у незаконному володінні зброєю.

Мітру Остад, з якою Наджафі одружився, не розлучившись зі своєю першою дружиною, знайшли мертвою в їхньому будинку в Тегерані 28 травня.

Влада заявила, що Наджафі здався і зізнався у вбивстві дружини через сімейні проблеми.

Полігамія є законною, згідно із ісламськими законами, що діють у країні.

Наджафі подав у відставку з посади мера минулого року після критики на його адресу через відвідування церемонії, на якій молоді дівчата танцювали. Він називав причиною звільнення свій стан здоров’я.

Наджафі також обіймав посаду віцепрезидента Ірану.