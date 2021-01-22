Україна посіла друге місце у світі за обсягом експорту всіх зернових культур – Мінекономіки

Україна посіла друге місце у світі за обсягом експорту всіх зернових культур, повідомив заступник голови Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качка.

«Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку зерна, одним з гарантів продовольчої безпеки в світі, та має потенціал у нарощенні виробництва і експорту зернових. За результатами 2019/2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур Україна стала «срібними призерами», пропустивши вперед лише США», – заявив Качка.

За даними Міністерства сільського господарства США в 2019/2020 маркетинговому році в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці.