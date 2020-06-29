Експрем’єра Франції засудили до 5 років ув’язнення за шахрайство

Суд у Франції 29 червня визнав винним у шахрайстві і засудив до 5 років в’язниці (з яких три – умовно) колишнього прем’єр-міністра і кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.

Він був головним суперником Емманюеля Макрона на президентських виборах 2017 року, а з 2007-го по 2012 рік був прем’єром за президентства Ніколя Саркозі.

Незадовго до виборів 2017 року стало відомо, що Фійон влаштував свою дружину Пенелопу на роботу своїм помічником.

За даними свідків, ніяких робочих обов’язків вона не виконувала, але поки вважалася на посаді, заробила близько мільйона євро: зарплату їй нараховували з бюджету Франції.

За це суд визнав політика винним у шахрайстві і засудив до 5 років в’язниці з відстрочкою вироку на три роки і штрафу в розмірі 375 тисяч євро.

Його дружина також визнана винною в шахрайстві: вона засуджена до трьох років в’язниці умовно.

Згідно з рішенням суду, Фійон і його дружина повинні не тільки заплатити штраф, але і відшкодувати державі понад мільйон євро.

Адвокати заявили про оскарження вироку, тому Фійон наразі залишається на волі.

Скандал навколо експрем’єра вибухнув взимку 2017 року, в розпал виборчої кампанії. Французька преса тоді повідомила, що дружина політика Пенелопа отримувала зарплату як його помічниця, але на роботі вона не з’являлася.

Франсуа Фійон, представник Республіканської партії, був одним з фаворитів передвиборних перегонів у 2017 році, але його рейтинг сильно впав після висунення йому звинувачень, і вибори виграв Емманюель Макрон.