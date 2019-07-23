Помер ексголова уряду Китаю, який наказав придушити протести на площі Тяньаньмень

У Пекіні на 91-му році життя помер колишній глава уряду Китаю Лі Пен. Про це повідомляє державне агентство «Сіньхуа». Під керівництвом чиновника китайські війська придушили студентські протести на площі Тяньаньмень у 1989 році.

За даними «Сіньхуа», Лі, якого називали «різник Пекіна», помер минулої ночі в Пекіні після невдалого лікування від хвороби, яку не називають.

Сотні, можливо, тисячі, людей загинули, коли до центру Пекіна в ніч із 3 на 4 червня 1989 року увійшли танки і війська. Тема придушення протестів залишається табу в Китаї, заборонена будь-яка форма вшанування загиблих, офіційна або приватна.

Лі Пен став виконувачем обов’язків прем’єра у листопаді 1987 року і залишався на посаді до своєї відставки в 1998 році.

До 2003 року колишній глава уряду очолював Постійний комітет китайського парламенту.