Експрем’єра Малайзії засудили до 12 років ув’язнення у справі про корупцію

Колишнього прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Разака засудили до 12 років ув’язнення і штрафу в понад 49 мільйонів доларів у ході першого з кількох судових процесів у справі, пов’язаній із корупцією.

28 липня суд у Куала-Лумпурі визнав Наджиба винним у зловживанні владою і відмиванні грошей.

Наджиб Разак буде залишений на волі до розгляду апеляції, якщо погодиться внести заставу і регулярно відзначатися в поліції.

Разак керував малайзійським урядом з 2009 по 2018 року. Його звинувачують у справі про розкрадання мільярдів доларів із державного фонду 1MDB, створеного для пожвавлення економіки в 2009 році.

Слідство встановило, що кошти фонду йшли на підкуп чиновників, фінансові махінації, купівлю прикрас, картин і нерухомості.

Експрем’єр звинувачення в причетності до розкрадання заперечує.