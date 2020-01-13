Експрезидентові Пакистану Мушаррафу скасували смертний вирок

Верховний суд Пакистану визнав «неконституційним» створення спеціального суду, що розглядав справу 76-річного експрезидента країни Первеза Мушаррафа, якого засудили до смертної кари.

Судова колегія, яка розглянула петиції Мушаррафа проти винесеного йому вироку, постановила, що судовий розгляд у справі про державну зраду колишнього президента Пакистану не був підготовлений відповідно до законодавства.

17 грудня минулого року суд визнав Мушаррафа винним в державній зраді і підриві конституційного ладу – його заочно засудили до смертної кари.

Раніше також уряд Пакистану виступив проти смертного вироку Мушаррафу, стверджуючи, що відповідачу не надали право на «справедливий судовий розгляд».

Мушарраф, який керував Пакистаном у період 1999-2008 років, зараз живе у Дубаї (ОАЕ).

У 1999 році Мушарраф повалив владу тодішнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа завдяки військовому перевороту. Він призупинив Конституцію і ввів надзвичайнй стан 3 листопада 2007 року, перш ніж подати у відставку в серпні 2008-го, щоб уникнути можливого імпічменту.

Військові керували Пакистаном майже половину існування з часу незалежності країни від Британії в 1947 році.