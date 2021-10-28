Очолив прокуратуру Севастополя в окупованому Криму – експрокурору повідомлено про підозру у держзраді

В Офісі генерального прокурора заявили, що повідомили про підозру у державній зраді колишньому працівнику органів прокуратури України.

«За даними слідства, начальник відділу прокуратури м. Севастополя у березні 2014 року погодився на пропозицію обійняти посаду виконувача обов’язків прокурора м. Севастополя без підпорядкування Генеральній прокуратурі України. Таким чином, будучи співробітником органів прокуратури України з 2001 року, він допомагав у проведенні підривної діяльності проти України представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації, а також в незаконному утворенні та функціонуванні в Севастополі системи органів державної влади Російської Федерації. В подальшому Указом Президента Російської Федерації від 2 травня 2014 року його призначено керівником незаконно створеного окупаційного органу «прокуратура города Севастополя», де він продовжив здійснення функцій керівника окупаційного органу та організовував його діяльність до жовтня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, нині експрацівник органів прокуратури України є державним радником юстиції другого класу органів прокуратури Росії та очолює прокуратуру Республіки Адигея.

В ОГП не вказують імені підозрюваного, але з відкритих джерел відомо, що йдеться про Ігоря Шевченка, він зараз прокурор Адигеї, що в північно-західній частині Кавказу.