Члену виборчкому в окупованому Криму змінили підозру і оголосили в розшук – прокуратура

Члену підконтрольного Росії виборчкому в окупованому Криму повідомили про зміну підозри, її оголосили в розшук. Про це повідомляє прокуратура АРК і Севастополя.

«За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри «члену виборчої комісії Республіки Крим», за фактом організації та участі в проведенні виборів до Державної думи РФ на території АР Крим та міста Севастополя. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст.109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб)», – мовиться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, громадянка України з 2010 року входила до складу виборчої комісії АР Крим.

«У 2014 році, коли Російська Федерація намагалась легітимізувати окупацію півострова, підозрювана увійшла до так званої «Комісії АР Крим по проведенню загальнокримського референдуму». З 6 по 16 березня 2014 року забезпечила підготовку та проведення незаконного референдуму, шляхом утворення 1205 виборчих дільниць, їх організаційно-методичного, матеріально-технічного та документального забезпечення, у тому числі необхідними бюлетенями для голосування», – заявили у прокуратурі.

Як стверджують у відомстві, пізніше підозрювана «підготувала та склала підсумковий протокол, у якому було зазначено про, нібито, підтримку рішення щодо «входження Криму до складу РФ на правах окремого суб’єкту».

Також стверджується, що після анексії Криму підозрювана стала «членом виборчої комісії з правом вирішального голосу».

«Підозрювана брала участь в організації та забезпечувала проведення на території окупованого півострова незаконних виборів депутатів до Державної думи РФ, у тому числі, за рішенням «виборчої комісії» безпосередньо контролювала виготовлення і доставку виборчих бюлетенів для голосування. Наразі підозрювану оголошено в розшук», – повідомили у відомстві.

В інформації Прокуратури АРК не вказані ім’я та прізвище члена комісії, але поінформоване джерело в наглядовому відомстві, яке попросило про анонімність, повідомило проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Айше Гафарову. Як зазначено на сайті так званого «виборчкому Криму», жінка рекомендована до складу комісії Кримським центром соціального і культурного розвитку «Ініціатива».

Публічної реакції Гафарової на підозру прокуратури немає.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.