Поліція відновила контроль над в’язницею в Еквадорі, де через заворушення загинули понад 100 в’язнів

Поліція відновила конроль над в’язницею в Еквадорі, де в результаті заворушень загинули щонайменше 118 в’язнів, через те що банди-наркоторговці боролися за контроль над установою.

Влада заявила, що це найбільше за кількістю жертв заворушення в тюрмі в історії Південної Америки.

За даними адміністрації в’язниці, крім 118 убитих, ще 86 ув’язнених були поранені, шість з них – у критичному стані. За даними прокуратури, щонайменше шість жертв були обезголовлені.

Сотні людей зібралися біля криміналістичної лабораторії, сподіваючись забрати тіла родичів. У прокуратурі заявили, що поліція працює над упізнанням тіл.

Бунт спалахнув 28 вересня в тюремному комплексі в портовому місті Гуаякіль між ув’язненими, які, як вважають, були пов’язані з мексиканськими наркоугрупованнями.

Порядок був відновлений після масштабної операції із гаранутвання безпеки з участю близько 900 військових і членів тактичних підрозділів. В ході операції постраждали щонайменше двоє офіцерів.

Насильство спалахнуло, коли ув’язнені однієї банди відзначили день народження одного зі своїх лідерів і хвалилися своїм контролем над в’язницею, повідомляє місцевий новинний сайт Primicias. Це викликало гнів серед конкуруючих груп в інших частинах установи.

Це насильство стало останнім в серії цьогорічних кривавих сутичок в тюрмах, що забрали життя понад 230 ув’язнених в Еквадорі. 23 лютого в результаті заворушень в чотирьох в’язницях, включаючи в’язницю в Гуаякілі, загинули 79 ув’язнених, деяким із них також відтяли голови.