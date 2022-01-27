Паперові лікарняні видаватимуть в окремих випадках до 1 травня 2022 року – МОЗ

Паперові листки непрацездатності (лікарніня) у чотирьох виняткових випадках продовжать видавати в україні до 1 травня 2022 року, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;

сплив термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;

виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

«Водночас факт не підключення закладу охорони здоров’я до електронної системи охорони здоров’я не є підставою для видачі паперових лікарняних», – йдеться в повідомленні.

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З 1 жовтня 2021 року в Україні розпочалась реформа електронних лікарняних. За даними МОЗ, станом на середину січня цього року від початку реформи електронних листків непрацездатності українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.