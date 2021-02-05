Верховна Рада запровадила електронні трудові книжки

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 265 депутатів.

«Законом запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування», – повідомили в парламенті.

Також документом врегульовано механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації, зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи та призначення пенсій.

Закон встановлює п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника. Тобто, протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна.