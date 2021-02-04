Рада ухвалила закон про дистанційну роботу

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосувало 332 депутати, йдеться на сайті Ради.

Документом передбачено два самостійних види (форми) роботи – дистанційна та надомна.

Відповідно до закону, роботодавець має право при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце, де буде виконувати свої обов’язки працівник.

Документ забезпечує можливість працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця.

Законом покладає на власника або уповноважений ним орган зобов’язання щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і у приміщеннях власника.

Також документ надає можливість працівнику дистанційно ознайомитися з усіма правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами шляхом електронного обміну цими документами.

Питання дистанційної роботи набуло особливої ваги в Україні, як і у світі, після початку першого жорсткого карантину в березні 2020 року через пандемію коронавірусу. Тоді значна кількість працівників перейшла на роботу з дому.