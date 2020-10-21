Урядові засідання і наради відбуватимуться дистанційно – Шмигаль

Від 26 жовтня усі засідання Кабінету міністрів і урядові наради відбуватимуться лише в режимі онлайн. Про це на засіданні уряду 21 жовтня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

«З наступного тижня і урядові наради, і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу, і ми з вами також будемо працювати онлайн. Коронавірус змінює наші життя, і уряд має також демонструвати власним прикладом, що дистанційна робота є вимогою часу», – сказав прем’єр.

Раніше в жовтні через спалах COVID-19 серед депутатів Верховна Рада вирішила працювати в пленарному режимі лише 20 жовтня, решту робочого часу депутати проведуть у комітетах.

Станом на ранок 21 жовтня в Україні виявили COVID-19 у 6 719 людей за добу, помер 141 пацієнт із новою коронавірусною інфекцією. Обидва показники є рекордними за весь час епідемії.